Furgone nel fossato, due feriti

La notte scorsa alle 1:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Togarelli lungo la SP 68 a Sarcedo per un furgone finito rovesciato in un fossato: due feriti.

I pompieri accorsi da Bassano e con i volontari di Thiene e successivamente con il personale dell’autogru di Verona, hanno messo in sicurezza il veicolo finito in un piccolo corso d’acqua. La coppia all’interno del furgone, venuti fuori autonomamente, sono stati presi in cura dal personale del SUEM 118 per poi essere trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba con il recupero del veicolo.