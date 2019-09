Vescovi boccia il governo giallo-verde, ma ringrazia per le grandi opere

Condividi

Linkedin email

Netta bocciatura, un 4, per il governo Lega M5S da parte del presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, padrone di casa nell’Assemblea che si è tenuta ieri, sabato, a Valdagno.

Con Luca Zaia al suo fianco, però, ha subito ammesso che «senza la Lega al Governo due fondamentali opere per il nostro territorio come la Pedemontana Veneta e Tav probabilmente si sarebbero bloccate». Il giudizio sul Conte bis resta in sospeso.

I giovani

Il numero uno degli industriali berici ha poi toccato il tema del rapporto tra giovani e lavoro. La proposta di Vescovi è di farli entrare con un salario superare a quello di ingresso: «Un segnale di fiducia verso i ragazzi e le ragazze in gamba di questo Paese e verso il domani di tutti gli italiani»

L’intervento del ministro Patuanelli

L’intervento del ministro D’Incà

(Ph Confindustria Vicenza)