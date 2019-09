Frontale all’alba, un’auto nel fossato: due feriti

Condividi

Domenica mattina poco prima delle 5, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Isola Vicentina a lungo la strada SS 46 per un incidente stradale tra due auto, di cui una rovesciata in un fossato: due feriti.

La squadra arrivata da Vicenza ha messo in sicurezza gli automezzi mentre i due conducenti erano assistiti dal personale del 118 per essere stabilizzati e portati in ospedale da due ambulanze. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.