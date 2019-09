L’oroscopo della settimana (23-29 settembre): Bilancia, segno clou

Condividi

♈- ARIETE

FAI AMMENDA

Attualmente ci sono un sacco di attività nel contrapposto Segno della Bilancia e per te ciò significa che ci sono nodi da sciogliere e situazioni da affrontare con lucida calma. Mercurio e Venere contrapposti, che saranno raggiunti dall’energia solare lunedì 23, sono un po’ critici con certe abitudini assunte di recente. Anche in amore occorrerà accettare forse qualche critica, facendo ammenda di fasi un tantino trascurate e poco tenere.

♉- TORO

AMORE PASSIONALE

Anche frugando nella memoria non hai ricordo di un periodo così attivo e produttivo come quello che stai attraversando adesso. Grazie all’incoraggiamento che Saturno dal Capricorno concede al vigoroso Urano, ospite della tua Prima Decade, certo, ma anche grazie al vigore e alla determinazione che Marte nelle Vergine ora ti suggerisce a gran voce. Nel campo amoroso la nuova attrattiva che vige fra voi tinge di passione l’amore.

♊- GEMELLI

NETTI MIGLIORAMENTI

Mano a mano che i valori planetari si attestano per bene in Bilancia, e confortata dalla energia che il Sole in Bilancia ti regalerà per un intero mese a partire dal lunedì 23, le cose funzionano davvero meglio. Il Sole positivo è una garanzia di vitalità e di migliore stabilità, dopo fasi nelle quali c’era un po’ di maretta. Ora c’è la stura ad una nuova ondata di ottime idee perché cambiano tutte le prospettive, con netti miglioramenti.

♋- CANCRO

TRACCE D’INSOFFERENZA

La settimana inizierà con la presenza della cangiante Luna nei Gradi che lo Zodiaco ti attribuisce. Le doti affettive, che sono una tua dolce caratteristica sono, decisamente in primo piano, pure se certe situazione attualmente non sembrano perfettamente scorrevoli. Anche fra le amicizie potrebbero manifestarsi uno spiritello competitivo dispettoso e farsi largo qualche traccia di insofferenza. Ottimo invece il legame a due.

♌- LEONE

ATTIENITI ALLE TUE DECISIONI

Vanno bene gli incontri, sono ottime le occasioni sociali della settimana ed è in divertente rilancio la comunicativa e l’interesse per i numerosi amici che allietano la tua vita. Avverti una apertura, una loquacità e una necessità di stare in mezzo agli altri che in altri momenti non si era pronunciata con così tanta intensità. In campo finanziario attieniti alle tue decisioni, senza troppo accondiscendere a delibere che non ti agevolano affatto.

♍- VERGINE

SEX APPEAL PIU’ CHE EVIDENTE

Il Sole segue la sua corsa e lunedì 23 abbandonerà il tuo Segno per varcare la soglia della Bilancia, ma nei Gradi che ti competono resta il focoso Marte. Ciò alza l’asticella della tua appetibilità amorosa ed erotica, donandoti un sex-appeal più che evidente. Le forze fisiche grazie a Marte sono abbondanti e continuative, tali da consentirti giornate affaccendate e belle serate all’insegna di una spigliata e interessante vita notturna.

♎- BILANCIA

SEGNO CLOU DELLA SETTIMANA

Considerati pure il Segno Zodiacale più gettonato dalle amiche stelle: il Sole entra in Bilancia il 23, il 28 avverrà la Luna Nuova nel 5° grado del Segno, Mercurio e Plutone si legano fra loro il 26 e Venere si lega a Saturno e poi anche al pacioso Giove. Una settimana nella quale ti potrà succedere di tutto, e che di certo sarà costellata di ottime opportunità. Non ultima quella di vivere un periodo gaio, giocoso, ludico e affettuosissimo con chi ami.

♏- SCORPIONE

SETTIMANA DA SOGNO

Due sono gli elementi astrali che fanno ritenere la tua attuale settimana davvero speciale e soprattutto ottimi sotto il profilo dell’amore, sei sentimenti della tenerezza data e ricevuta. In primis il trigono di Nettuno dai Pesci, fattore di empatia affettiva importante e, in seconda battuta, dall’appoggio che la Luna ti concede al debutto della settimana occupando l’altro Segno d’Acqua, cioè il Cancro! Una settimana così è da sogno!

♐- SAGITTARIO

GIOVE E NETTUNO SCONSIGLIANO

Ti potrebbero venir offerti investimenti con parole mirabolanti, alle quali sei pregato di non credere. Non cadere nel tranello che modi di fare suadenti e interessati stanno tentando di tenderti. Liquida l’intera faccenda con leggerezza, senza rimarcare che non sei un ingenuo. Citando solo il fatto che non hai intenzione di usare le tue risorse per spese che ora ritieni non siano affatto necessarie. Giove e Nettuno, in tensione, te le sconsigliano.

♑- CAPRICORNO

LARGO AI GIOVANI

Il vigore portato da un Marte audacemente propositivo, galvanizza sia Saturno e sia Plutone nel Segno, e anche Urano positivo dal Toro ha qualcosa di vivace da dirti. Decisione, determinazione e grinta in effetti non ti mancano ma dovresti fare anche spazio ai giovani di casa, coloro che hanno meno esperienza, i quali spesso posso sentirsi un po’ messi in ombra dalla tua sicurezza. Consentigli di farla, la loro esperienza.

♒- ACQUARIO

Quando la settimana inizia c’è la Luna incastrata fra Plutone e Saturno, pianeti che da tempo abitano in contemporanea il tuo bel Segno. L’appoggio di Urano e quello, solidissimo, di parecchi valori celesti nel Segno amico della Vergine la dicono lunga sulle attuali interessanti possibilità da cogliere al volo con disinvolta immediatezza. Sfrutta per bene l’attuale sottile intuizione e anche nella vita sentimentale ti troverai parecchio in vantaggio.

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico