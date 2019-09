Che tempo fa

Condividi

Lunedì 23. Tempo instabile, a tratti perturbato; cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, salvo parziali schiarite in mattinata e dalla sera a partire da ovest.

Precipitazioni. Probabilità da medio-bassa (25-50%), nella prima parte della giornata, ad alta (75-100%), nel pomeriggio, di precipitazioni sparse ed intermittenti anche a carattere di rovescio o temporale, localmente con quantitativi consistenti. Probabile diradamento ed esaurimento dei fenomeni a partire da ovest a fine giornata. Limite della neve in abbassamento fino a circa 2500-2600m sulle Dolomiti in caso di precipitazioni persistenti.

Temperature. In pianura minime in aumento, massime stazionarie o in locale variazione; in montagna in diminuzione, salvo aumento delle minime nelle valli.

Venti. In quota, deboli/moderati da sud ovest nella prima parte della giornata, poi moderati settentrionali nel pomeriggio/sera; nelle valli variabili, con rinforzi di Foehn nel pomeriggio/sera. In pianura deboli di direzione variabile, con moderati rinforzi settentrionali lungo la costa a fine giornata.

Mare. Mosso, in attenuazione dal pomeriggio.