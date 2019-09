Condividi

Linkedin email

Devastante incendio, dalle 4 e 30 circa a Valdobbiadene, in via Pra di Pezoc, dove è andato in fiamme pagliaio di grandi dimensioni con annessa stalla.

Sul posto i vigli del fuoco di Montebelluna, Conegliano, Asolo, Treviso. Nessun ferito. Sul posto anche i carabinieri. Il rogo è di così vaste proporzioni, che i pompieri dovranno lavorare per tutta la giornata, fino allo spegnimento totale