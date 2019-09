Condividi

Non è iniziata bene la settimana per chi stamattina ha dovuto percorrere la A4 in direzione Padova. Il primo è avvenuto a Cessalto: un mezzo pesante è uscito di strada. Il secondo, invece, è successo in zona San Stino di Livenza dove due tir si sono tamponati. Code e caos, non ci sono feriti.