Maxi concorso infermieri: più di 6000 candidati per 70 posti

Al via domani il maxi concorso per infermieri indetto da Azienda Zero per soddisfare il fabbisogno espresso dalle Aziende Sanitarie del Veneto: 70 posti a concorso, 6456 candidati convocati alle prove che si terranno il 24 e 25 settembre con due turni per giornata al Kioene Arena di Padova. Nelle due giornate i circa 1600 candidati per turno espleteranno sia la prova scritta sia quella pratica.

Azienda Zero ha predisposto una organizzazione capillare, come già era avvenuto per il maxi concorso per Operatori Socio Sanitarie (OSS), per garantire il buon funzionamento nell’espletamento delle prove. E’ anche stato pubblicato sul sito di Azienda Zero un video molto intuitivo con le indicazioni utili riguardanti gli aspetti organizzativi (logistica, indicazioni stradali, percorsi facilitati per persone con disabilità). Le procedure inizieranno alle ore 9 per il turno della mattina e alle 14:30 per quello del pomeriggio. Sono state allestite 16 postazioni per il riconoscimento dei candidati, oltre ad un percorso dedicato per persone con disabilità o donne in stato di gravidanza o allattamento.

Saranno presenti oltre 60 persone tra commissione e controlli. (t.d.b.)