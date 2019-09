Lega contro «governo delle poltrone»: in Veneto raccolte 17 mila firme

Condividi

Sono state oltre 17 mila le firme raccolte nei gazebo allestiti dalla Lega in varie piazze del Veneto sabato e domenica per «sostenere la Lega e Matteo Salvini contro il governo delle poltrone, delle tasse e dell’invasione». Secondo quanto comunicato dalla Lega, a livello nazionale le firme raccolte sono state più di 200 mila.

Salvini ha commentato: «Grazie ai militanti della Lega e ai tanti cittadini che ci hanno dato forza ed entusiasmo. Il 19 ottobre riempiremo Piazza San Giovanni a Roma per far sentire la voce del Paese reale contro le manovre di Palazzo, in attesa di vincere quando daranno la possibilità ai cittadini di votare. Il Pd, Conte, Renzi e Di Maio non possono scappare per sempre dalle urne: i primi italiani che potranno mandarli a casa saranno quelli dell’Umbria domenica 27 ottobre».

Non sono mancati gli episodi di cronaca. Sabato mattina, il gazebo in centro storico a Venezia è stato oggetto di minacce e insulti da parte di un gruppo di persone. Mentre ieri pomeriggio una donna ha preso a sputi il consigliere leghista Fabrizio Boron, che si trovava nel gazebo di Padova.