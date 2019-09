Spararono a Manuel Bortuzzo: chiesta condanna a 20 anni

Condividi

E’ stata chiesta una condanna a 20 anni di carcere per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due responsabili del ferimento di Manuel Bortuzzo, il nuotatore veneto che lo scorso 2 febbraio è stato colpito da un proiettile a Roma ed è rimasto paralizzato. Da quel momento la giovane promessa del nuoto italiano è costretto in sedia a rotelle. Marinelli e Bazzano sono accusati dal pm Elena Neri di tentato duplice omicidio premeditato aggravato dagli abietti e futili motivi. I due, assistiti dall’avvocato Alessandro De Federicis, hanno scelto per il rito abbreviato che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena. All’udienza è stata ammessa la costituzione a parte civile del Comune di Roma.

Il legale di Bortuzzo, avvocato Massimo Ciardullo, ha commentato: «Abbiamo chiesto un risarcimento di 10 milioni di euro. Una sentenza severa per Manuel già c’è stata: la consulenza medica che ha sancito per lui la paralisi delle gambe. Ora attendiamo una sentenza giusta anche dal giudice».

