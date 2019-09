Sputi al leghista Boron, Bitonci: «È la Padova di sinistra»

Condividi

L’ex sindaco di Padova ed ex sottosegretario Massimo Bitonci ha commentato su Facebook il brutto episodio avvenuto ieri in piazza delle Erbe davanti a un gazebo della Lega dove era presente anche il consigliere regionale Fabrizio Boron. Dopo aver insultato i presenti accusandoli di razzismo e antisemitismo, una donna che ha detto di vivere in Inghilterra, si è avvicinata al consigliere Boron che provava a calmarla e gli ha sputato addosso.

«Questa è la “democrazia” che ci propina la sinistra antagonista a Padova – ha scritto Bitonci -. Solidarietà al Consigliere Regionale Fabrizio Boron ed ai nostri Leghisti Padovani vergognosamente offesi. Una bella denuncia e vediamo se la “signora” avrà ancora tempo e voglia di aggredire». (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Massimo Bitonci)