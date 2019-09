Pestato a sangue, rapinato e sequestrato da due 20enni

Condividi

Episodio di violenza apparentemente senza un perchè quello avvenuto a Spresiano, in provincia di Treviso, nella notte tra sabato e domenica. Un uomo di 45 anni si trovava nel parcheggio di una discoteca quando è stato avvicinato da due giovani che hanno iniziato a pestarlo e lo hanno rapinato del proprio telefono cellulare, del denaro e delle chiavi di casa. Non contenti gli aguzzini hanno costretto la vittima a salire nella loro auto. Dopo aver girovagato per diverse ore in lungo e in largo senza meta, i due lo hanno abbandonato chiuso in macchina a Musile di Piave e se ne sono andati. Fortunatamente l’uomo è riuscito ad attirare l’attenzione di un passante che ha immediatamente dato l’allarme.

Nel frattempo i due giovani di 20 e 23 anni si erano fermati in un locale poco distante ma, intuendo di essere stati scoperti, hanno tentato di allontanarsi a piedi disfacendosi della refurtiva ma sono stati raggiunti e bloccati dai militari. Per loro sono scattate le manette. Sono accusati di rapina e sequestro di persona in concorso.