Ruba prosciutti e formaggi da 5 mila euro: arrestato

I carabinieri della Stazione di Occhiobello(Rovigo) hanno arrestato un 48enne italiano di Finale Emilia (Modena) sorpreso a rubare dentro una macelleria di Stienta. Dopo la segnalazione di un’auto sospetta davanti la “Macelleria Ferrari”, i militari hanno scoperto che l’uomo stava portando via decine di prosciutti, insaccati e forme intere di formaggio per un valore di oltre cinquemila euro.

Anche l’auto usata per il furto era rubata, inoltre l’uomo aveva già rubato insaccati in Lombardia. Le accuse per lui sono furto aggravato, ricettazione di auto rubata, violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale. La refurtiva e l’auto sono state restituite.

Ph. facebook – Macelleria Ferrari