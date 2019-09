Aggredita dai suoi cani, muore 85enne

Condividi

Linkedin email

Purtroppo non ce l’ha fatta Teresa Peroni, l’85enne di Salizzole che venerdì scorso era stata aggredita in casa dai suoi due cani. Era stata portata all’ospedale di Legnago (in foto) con ferite e lesioni varia che le avevano fatto perdere molto sangue. Infine il decesso per complicazioni cardiache. I due cani che hanno attaccato l’anziana si trovano presso un canile in provincia di Padova per essere sottoposti ad accertamenti.