Treviso, tutti pazzi per i fumetti

Condividi

Linkedin email

Mostre, mercatini, workshop, ospiti, eventi, incontri, performance, tutto dedicato al mondo dei fumetti. Insomma un appuntamento da non perdere quello che si terrà a Treviso dal 26 al 29 settembre in occasione del “Treviso Comic Book Festival” in via Carlo Alberto 27.

Il programma:

GIOVEDì 26

• ore 18.30 – Inaugurazione mostra Tcbf19 | “Incantesimi dal futuro” – Sophy Hollington Galleria Liceo Artistico di Treviso

// Inaugurazione mostra “ Tcbf19 | “Millennials” – Lorenzo Ghetti, Nuke, Caterina Cappelli Pizzeria PIOLA TREVISO

• ore 21.30 – Inaugurazione mostra Tcbf19 | “E voi, cosa ricordate di un film?” – Francesca Riz Eden Café

• ore 22 – Tcbf19 | /handlogic live + Jack Torsani / Ferro13 Eden Cafè

VENERDì 27

• ore 18 – Inaugurazione mostra Tcbf19 | “Nel regno delle piccole cose” di Jon McNaught Palazzo Giacomelli – Spazio Assindustria Venetocentro

• ore 19.30 – Inaugurazione mostra Tcbf19 | “Into the magical nature” di Matt Forsythe Sala d’Arme di Porta Santi Quaranta

• ore 21.30 – Inaugurazione mostra Tcbf19 | “True Underground Manga” – Tawaraya, Ichiba, Genchi Dump

• ore 22 – Tcbf19 | Tante Anna + Felpa Live Dump

SABATO 28

• ore 10-19 Mostra Mercato sede Palazzo Carlo Alberto

• ore 11 – Tcbf19 | Talk “Tutti pazzi per Jen Wang” Fondazione Benetton Studi Ricerche

• ore 12 – Inaugurazione mostra Tcbf19 | “Happy forever” – Nadine Redlich Spazio Solido

• ore 13 – Inaugurazione mostra Tcbf19 | “Il disegno della scrittura” – Gabriella Giandelli Fondazione Benetton

• ore 15/18 – Conferenze e incontri Tcbf19 | Talk “Thirty Comics Talk: 30′ di fumetto” | Palazzo Carlo Alberto

• ore 16 – Tcbf19 | Talk “Ubik Kina” Libreria UBIK Treviso

• ore 17 – Inaugurazione mostra Tcbf19 | “Virtual Hug” – Cécile Dormeau // Inaugurazione mostra Tcbf19 | “Wet” – Sara Andreasson B#S Gallery

• ore 19 – Inaugurazione mostra Tcbf19 | “Jen Wang solo show” – Jen Wang Tra Treviso Ricerca Arte

DOMENICA 29

• ore 10-19 Mostra Mercato sede Palazzo Carlo Alberto

• ore 12 Premiazioni Carlo Boscarato Fondazione Benetton

• ore 13 – Inaugurazione mostra Tcbf19 | “Buried in a beach cemetery” di Jason Howard // Inaugurazione mostra Tcbf19 | “L’Arte di Thomas Campi” – Thomas Campi // Inaugurazione mostra Tcbf19 | “Sissi. Imperatrice, donna, ribelle” di Giorgia Marras // Inaugurazione mostra Tcbf19 | “Non l’abbiamo fatto apposta” di N. Vola e A. Antinori Casa Robegan (Ca’ da Noal)

• ore 15/18 – Conferenze e incontri Tcbf19 | Talk “Thirty Comics Talk: 30′ di fumetto” | Palazzo Carlo Alberto