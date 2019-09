Venezia, giornata europea delle lingue: «Vaccino contro intolleranza»

Condividi

Giovedì 26 settembre, dalle ore 9 alle 13, nell’Auditorium Santa Margherita a Venezia si celebra la “Giornata europea delle Lingue”, un evento aperto alle scuole e alla cittadinanza. Fortemente voluta dal Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati di Ca’ Foscari, dall’Ufficio scolastico regionale veneto, dal Consiglio d’Europa a Venezia e da Europe Direct del Comune, la manifestazione, giunta alla sua settima edizione, si pone l’obiettivo di incoraggiare giovani e adulti all’apprendimento delle lingue, nella certezza che il plurilinguismo sia un vaccino contro l’intolleranza.

Sono quasi 500 gli eventi nel calendario online delle attività che si terranno in tutto il Vecchio Continente, di cui 42 organizzati in Italia. L’evento lagunare sarà aperto dai saluti istituzionali della direttrice del Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati, professoressa Maria del Valle Ojeda Calvo, della direttrice del Consiglio d’Europa a Venezia, Luisella Pavan-Woolfe, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto, Augusta Celada, e dalla rappresentante di Europe Direct del Comune di Venezia, Francesca Vianello. Gli interventi saranno moderati dalla professoressa Eugenia Sainz.

La giornata proseguirà con un approfondimento su “Le lingue a scuola: piccoli grandi progetti di eccellenza“, attraverso cui saranno esposti esempi di buone prassi relative all’insegnamento delle lingue nelle scuole venete, presentato dalle dirigenti dell’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto Angela Riggio e Laura Donà. Seguirà la consegna delle borse di studio agli istituti virtuosi.

L’incontro poi continuerà con il ciclo di letture e traduzioni degli studenti del Dipartimento di Studi linguistici e comparati di Ca’ Foscari sul tema “Le lingue dell’esilio europeo“: quest’ultimi si alterneranno sul palco recitando letture di autori europei in diverse lingue.

Programma

Ore 9.00 Saluti

Maria del Valle Ojeda Calvo – Direttrice del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

Luisella Pavan-Woolfe – Direttrice del Consiglio di Europa, Venezia

Francesca Vianello – Europe Direct, Comune di Venezia, I servizi Europe Direct-Eurodesk per le scuole e i giovani

9.30.-10.30

Le lingue a scuola: piccoli grandi progetti di eccellenza

Angela Riggio

Dirigente Ufficio II – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Laura Donà

Dirigente Tecnico – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

10.30-11.00 Pausa caffè

11.00-13.00

Le lingue dell’esilio europeo

Letture e traduzioni degli studenti del Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati di Ca’Foscari

Coordina

Eugenia Sainz – Università Ca’ Foscari Venezia

NOVITA’ 2019:

Quest’anno il Centro Europeo di Lingue Moderne (ECML) ha realizzato il nuovo Manuale delle sfide linguistiche, attualmente tradotto in 20 lingue con nuove versioni che arrivano quasi quotidianamente (finora, quelle disponibili o attualmente in produzione sono: albanese, bielorusso, bosniaco, croato, montenegrino, danese, tedesco, Inglese, estone, greco, francese, ungherese, italiano, lituano, lussemburghese, macedone, sloveno, slovacco, svedese).

I partecipanti che completano oltre 20 sfide sono premiati con un certificato che può essere generato sul sito.

La “51a sfida” contenuta nel manuale intitolato “Cosa osi fare in una lingua straniera?” è un’iniziativa specifica per il Giorno, in cui i partecipanti sono invitati a pubblicare un breve video (non più di 30 secondi) per il sito web della Giornata europea delle lingue. Può essere basato su una o più delle sfide nel manuale o può essere interamente una loro idea. Un breve video delle voci più creative verrà poi creato e caricato sul sito web della Giornata.

Partecipate anche voi a questa iniziativa!

Concorsi nel 2019:

Oltre al Manuale delle sfide linguistiche, quest’anno si terranno le seguenti competizioni:

– “In che lingua è?”, un’opportunità per testare quanto si è bravi ad identificare lingue diverse, da frammenti di conversazioni. Non è certamente facile, ma speriamo che possa essere interessante per tutti gli utenti.

– Concorso di design T-shirt EDL per la Giornata europea delle lingue 2020. Sono state ricevute oltre 1000 proposte per il concorso dello scorso anno: sarebbe meraviglioso poter mantenere o addirittura superare questo livello di interesse.

(Ph. Unive)