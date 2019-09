Trova senzatetto nell’androne di casa, aggredita in pieno centro

Condividi

Aggredita da un senzatetto che dormiva davanti all’androne di casa. E che poi ha preso a calci la macchina della donna. E’ la denuncia fatta ieri, domenica, sui social da una vicentina che abita nel centro di Vicenza. E che scrive. “Dovevo andare in ospedale da mia madre, ho trovato questa persona davanti all’androne di casa. Ho chiamato nell’ordine polizia locale, questura e carabinieri non potendo uscire con l’auto senza investirlo. Nessuno è intervenuto. E quando l’uomo si è svegliato, mi ha aggredito e ha preso ripetutamente a calci la macchina. Porterò la fattura della carrozzeria in Comune al sindaco Francesco Rucco o al vicesindaco Matteo Tosetto”. Tantissimi i post di solidarietà, anche del vicesindaco Tosetto. Per il risarcimento danni subiti all’auto, qualcuno si è anche proposto su fb per un’offerta economica di sostegno alla donna. Il senzatetto è un cittadino che gravita da tempo nel centro di Vicenza.