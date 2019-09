Nigeriano trovato con 8 involucri di cocaina

Condividi

Un 28enne di nazionalità nigeriana, J.O.O., in Italia senza fissa dimora, è stato denunciato alla Procura dai carabinieri del radiomobile di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’extracomunitario, sottoposto ad un controllo di routine in via Tommaseo a Vicenza è stato trovato in possesso di 8 involucri, adeguatamente confezionati, contenenti complessivamente 1,50 grammi di cocaina, sostanza stupefacente sottoposta a sequestro. L’immigrato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà in attesa dei provvedimenti che saranno adottati dall’autorità giudiziaria.