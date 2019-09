Friday For Future Vicenza: «Giornate ecologiche? Non servono a nulla»

Condividi

Linkedin email

Ieri il comune ha organizzato la giornata verde a Vicenza con il blocco del traffico in centro. Alla manifestazione si sono presentati anche i rappresentanti di Friday For Future Vicenza con una domanda: «Perché? Perché organizzare una giornata ecologia sporadicamente? Perché esporre autoveicoli “ecologici” e non usufruirne immediatamente? Perché garantire trasporti pubblici gratuiti solo per una giornata? Perché tutto questo quando l’allarme è rosso e il tempo sta scandendo, perché tutto questo ignorando poi gli altri giorni la crisi climatica in cui ci troviamo? Perché tutto questo quando il nostro sistema ci sta distruggendo il futuro».

Friday For Future Vicenza, ma anche quella di Padova e Verona, si stanno organizzando per il terzo sciopero globale che si terrà venerdì 27 settembre.