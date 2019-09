“Ci stiamo mangiando il Pianeta”, flash mob a Roma

Condividi

Linkedin email

Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Cambiamo il sistema di produzione alimentare per cambiare il clima”. E’ quanto chiedono i ragazzi di Fridays for Future Roma che oggi hanno organizzato un flash mob in piazza della Madonna di Loreto: qui hanno ‘apparecchiato la tavola’ con piatti che contenevano plastica e rifiuti come cibo e distribuito volantini dal titolo ‘Ci stiamo mangiando il Pianeta’.

“Cambiamenti climatici e devastazione ambientale sono tra le manifestazioni più evidenti di un sistema di produzione e consumo che trasforma il vivente in risorsa liberamente sfruttabile – affermano gli attivisti climatici – Attualmente il 24% delle emissioni è generato dall’agricoltura, dall’allevamento e dalla deforestazione. Più di un terzo della superficie terrestre è destinata alla produzione di colture e agli allevamenti e tale porzione crescerà ancora se non cambiamo l’attuale sistema di produzione alimentare”.