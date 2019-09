Farmaceutica: Aleotti, ‘è settore trainante, Governo lo valorizzi’

Condividi

Linkedin email

Roma, 24 set. (AdnKronos Salute) – “Si guardino i numeri dell’industria farmaceutica: per il nostro settore l’importante e’ che siano valorizzati questi numeri, che sono da record, qualsiasi sia il colore politico del governo. Investimenti, crescita dell’occupazione e dell’export fanno della farmaceutica il settore trainante dell’economia italiana”. A sottolinearlo Lucia Aleotti, componente del board e azionista di Menarini, a Firenze a margine della presentazione del nuovo volume d’arte edito per iniziativa dell’azienda.

Alle istituzioni italiane, continua, “chiedo di guardare i numeri dell’industria farmaceutica, che non chiede ma dà al Paese. L’unica cosa che chiede è stabilità ed essere compresa nei suoi meccanismi di investimento e di crescita, perché è un settore straordinario che negli ultimi anni ha portato un aumento dell’occupazione, della produzione e dell’esportazione”.