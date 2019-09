Di Maio: «Il problema migranti si risolve in Libia»

Condividi

“Come governo in pochi giorni, grazie al ministro dell’Interno Lamorgese, abbiamo raggiunto l’obiettivo che chi sbarca in Italia sbarca in Europa. Attenzione ai facili entusiasmi, la soluzione non e’ distribuirli in tutti i paesi europei, perché altrimenti ne partono di più. La soluzione è non farli partire più, stabilizzando la Libia, e i rimpatri sui quali tra pochi giorni ci saranno novità”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Tg1.

L’entusiasmo del sottosegretario Variati