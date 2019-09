Gli scoppia una vena e chiama i soccorsi: trovato morto dissanguato

Condividi

Linkedin email

I soccorritori si sono trovati di fronte ad un lago di sangue: al centro la vittima, un 53enne di Schio, Vicenza. L’uomo aveva allertato il 118 per lo scoppio di una vena ma, purtroppo, l’ambulanza non è arrivata in tempo. Quando i pompieri, arrivati a supporto dei sanitari, hanno aperto la porta, per l’uomo non c’era più niente da fare. Sul posto anche i carabinieri.