Sputi al consigliere leghista, donna in lacrime: «Ho fatto una sciocchezza»

«Ho fatto uno sciocchezza». Sono queste le parole che continua a ripetere Claudia, la donna che domenica mattina ha sputato addosso al consigliere regionale Fabrizio Boron al banchetto della Lega a Padova. Il Messaggero parla di una persona pentita, con gli occhi gonfi di lacrime e un grande tormento interiore. Insomma proprio un’altra persona rispetto a quella che si è vista nel video diventato virale.

Tenta di difenderla anche il padre Antonio: «Sì, mia figlia ha fatto una sciocchezza ma è una brava persona che attraversa un momento particolare. Ho letto che Zaia chiede una pronta denuncia, ma io faccio un appello: mia figlia ha capito di aver sbagliato e spero che tutto possa finire così. Noi non siamo persone così – conclude -. È stato un episodio isolato, di cui siamo molto dispiaciuti e per cui chiediamo scusa – spiega -. Lei evidentemente dentro ha molta rabbia. Si è laureata in Giurisprudenza ma non è mai riuscita a realizzarsi professionalmente. Ha lavorato in alcuni studi legali senza mai riuscire a farsi uno stipendio. È dovuta emigrare in Gran Bretagna, ma ora ad Oxford si trova a fare tutt’altro. Lavora nella ristorazione. Anzi, lo dico chiaramente: fa la cameriera. È probabile che ce l’avesse in generale con questo Paese».