Cestello si stacca da gru e colpisce operaio: morto

Condividi

Linkedin email

Incidente mortale sul lavoro a Verona in un cantiere in via Vasari intorno alle 13 e 30. Un operaio, Paolo Falghera, 54 anni, di Rivoli, è stato colpito da un cestello che si è improvvisamente sganciato da una gru perdendo la vita. Sul posto il personale del Suem che ha tentato di rianimare l’uomo. I tecnici dello Spisal stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica.