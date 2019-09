Allarme salmonella, ALDI ritira Salame Veneto

Condividi

ALDI ha diffuso un avviso di richiamo di un lotto di Salame Veneto venduto nei loro supermercati. Come si legge nell’avviso pubblicato sul sito dell’azienda, le confezioni interessate dal provvedimento di richiamo sono distribuite con il numero di lotto 1190528 (indicato anche con 0528) e con termine minimo di conservazione 25/12/2019 e 04/01/2020 del fornitore Becher.

In alcuni campioni del prodotto Salame Veneto 500 g, è stata riscontrata la presenza di salmonella nel corso di analisi effettuate per conto di ALDI da un laboratorio accreditato. Per questo motivo il fornitore Becher Spa e ALDI hanno provveduto al richiamo del prodotto per garantire la tutela del consumatore.