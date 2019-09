Facebook: Socialisti gaudenti come Casa Pound. Poi riammissione

Condividi

Sempre più “frizzante” il clima sui social: nel primo pomeriggio di martedì era stata chiusa la popolare pagina Socialisti Gaudenti e si era immediatamente scatenata una polemica feroce. Dopo circa 5 ore, Facebook Italia è tornato sui suoi passi e ha riammesso S.G..

Cosa era successo?

Socialisti Gaudenti era stata scambiata per una pagina di istigazione all’odio, motivo per cui sono state bannato le pagine di CasaPound e Forza Nuova. Evidentemente l’ironia non è tra i parametri del famigerato “algoritmo”.

In ogni caso, intorno alle 19 e 30 la pagina è tornata online con tanto di scuse: «Abbiamo rimosso alcuni contenuti che hai pubblicato su Facebook. Si è trattato di un errore. Abbiamo ripristinato i contenuti e ora dovrebbero essere visibili. Ci scusiamo per l’inconveniente».