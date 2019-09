Pedone investito da autobus: traffico in tilt

Condividi

Linkedin email

E’ di un ferito e di pesantissimi disagi al traffico il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, circa alle 7 e 30 in viale de Gasperi, in centro a Treviso. Un uomo è stato investito da un autobus e, per consentire i soccorsi, è stata bloccata la circolazione, inclusa quella degli autobus degli studenti. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.