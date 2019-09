Hellas Verona, punti salvezza in palio con l’Udinese

Condividi

Venete in campo oggi e domani per il turno infrasettimanale.

Ad aprire la giornata in serie A il Verona che affronta stasera alle 19 al Bentegodi l’Udinese per una sfida tutta croata tra i tecnici Juric dei gialloblu e Tudor dei friulani: per entrambe necessità di riscattarsi dopo gli ultimi risultati negativi. L’Hellas viene da due ko, Milan e Juve, ma domenica ha messo in difficoltà i bianconeri di CR7 e quindi oggi si punta ai tre punti. In campo in B stasera alle 21 anche Venezia e Cittadella: l’undici di Dionisi, dopo il pari a Frosinone, cerca gloria contro l’Entella capolista, trasferta decisamente non facile per i lagunari, mentre la squadra di Venturato ospita il Pescara dopo il ko di Empoli, serve uno squillo importante per l’undici granata che lo scorso anno ha sfiorato la A. Domani invece alle 21 in campo il Chievo Verona di mister Marcolini che fa visita alla Salernitana dopo il pareggio, 2-2, riacciuffato domenica contro il Pisa, dopo essere stati sotto 2 a 0. In Lega Pro il L.R. Vicenza è atteso dalla Vis Pesaro, in campo domani alle 18.30 al Menti: dopo il successo a Gubbio per l’undici biancorosso di Di Carlo l’occasione di avvicinare la vetta dove invece marcia senza soste il Padova di Sullo, che ha sconfitto proprio Pesaro domenica e che domani alle 20.45 affronterà il Cesena per una sfida che potrebbe dire molto sul futuro di entrambe. Toccherà all’Arzignano di Colombo invece far visita ad una Triestina ferita: l’esonero del tecnico Pavanel che ha sfiorato la promozione lo scorso anno ha sicuramente lasciato il segno, squadra attualmente affidata al tecnico della Berretti Nicola Princivalli. News nelle prossime ore, il più accreditato a sedere sulla panchina triestina è l’esperto Pillon. Infine trasferta a Imola per la Virtus Verona, la squadra di Gigi Fresco che ha dato il colpo definitivo all’esonero di Pavanel domenica battendo gli alabardati: domani 20.45 sfida contro il fanalino di coda Imolese per allungare la serie.

(ph Hellas Verona Fc facebook)