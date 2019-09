Nigeriano denunciato: guidava con un tasso alcolemico di 1.90

Condividi

Due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza e inottemperanza del divieto di ritorno nel comune di Vicenza. Quattro invece segnalate come consumatori di sostanze stupefacenti, trovate in possesso, per uso personale, di modiche quantità di marijuana ed eroina. E’ il bilancio dei controlli del fine settimana dei carabinieri del radiomobile della compagnia di Vicenza nell’ambito dell’azione destinata a contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”. Alla Procura cittadina sono stati denunciati un 38enne di nazionalità nigeriana, residente a Paese, Treviso, sorpreso alla guida in corso SS. Felice e Fortunato con un tasso alcolemico di 1.90 grammi litro e un 38enne, sempre di nazionalità nigeriana, per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Vicenza.