Hanno fatto irruzione nella sala slot armati di bastone e hanno costretto la cassiera a consegnare il denaro presente in cassa. La coppia di banditi si è allontanata con un bottino di 1300 euro.

La rapina è avvenuta questa notte, mercoledì, alle 2 e 15 a Badia Polesine, in via Ca’ Mignola Nuova 1360, dove si trova il “Revolution”. Indagini in carico ai carabinieri della stazione locale e della compagnia di Rovigo.

(Ph Googlemaps)