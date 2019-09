Fanno esplodere il bancomat e fuggono con la cassa

Condividi

Nella notte di mercoledì 25 settembre, i Carabinieri della Stazione di Sommacampagna sono intervenuti presso la filiale della Banca Popolare di Verona, ubicata in via Bosco a Sona, a seguito di un furto aggravato. Ignoti hanno asportato il contenuto della cassa ivi presente (ancora in fase di quantificazione), mediante l’esplosione del bancomat. I malfattori sono poi fuggiti, a bordo di una autovettura di grossa cilindrata di colore scuro, probabilmente in direzione di Verona.

A dare l’allarme sono stati gli abitanti delle case situate lì vicino, svegliati dal frastuono della deflagrazione: i Carabinieri sono intervenuti subito sul luogo dell’evento criminoso per effettuare il sopralluogo e procedere ai primi doverosi rilievi ed accertamenti, unitamente al Nucleo Operativo della Compagnia di Villafranca di Verona e alla Sezione investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Verona. Sono già al vaglio degli investigatori tutte le videoregistrazioni delle telecamere presenti in loco e nelle zone limitrofe, per ricostruire la vicenda ed individuare gli autori del reato.