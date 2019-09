In B colpaccio del Venezia: battuta la capolista Entella

Condividi

Colpaccio del Venezia in serie B nel turno infrasettimanale di campionato. La squadra di Dionisi espugna il campo della capolista Entella con i gol di Capello e Bocalon e nel finale resiste anche in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Maleh. Tre punti pesanti che portano la squadra ad un passo dalla zona play-off. Anche il Cittadella conquista l’intera posta contro il Pescara e si rilancia dopo il ko di Empoli: a decidere la sfida l’attaccante Diaw nella ripresa dopo la rete di Vita e il pareggio di Mahin. In serie A l’Hellas Verona divide la posta al Bentegodi con l’Udinese: uno 0 a 0 che lascia qualche rammarico, il migliore in campo è infatti il portiere dei friuliani Musso che si supera soprattutto sul colpo di testa dell’attaccante polacco gialloblu Stepinski. Stasera alle 21 in campo il Chievo Verona di mister Marcolini che fa visita alla Salernitana. In una serie B in cui al momento in vetta c’è un vicentino, ovvero l’Ascoli di mister Paolo Zanetti di Valdagno, ex biancorosso, approdato alla guida dei marchigiani dopo aver allenato il Sudtirol. In Lega Pro, girone B, in campo oggi il L.R. Vicenza alle 18.30 al Menti contro la Vis Pesaro. Alle 20.45 il Padova capolista affronta il Cesena, la Virtus Verona sfida il fanalino di coda Imolese e l’Arzignano, dopo due ko consecutivi, fa visita alla Triestina.

(ph Virtus Entella facebook)