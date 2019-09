Il Veneto Legge: scienza e autori del ‘900 alla Maratona di Lettura

Condividi

Linkedin email

Libri e lettori di ogni età, bambini e adulti, tornano a essere protagonisti venerdì 27 settembre per la terza edizione della “Maratona di Lettura – Il Veneto Legge”, iniziativa che si svolge nelle scuole, biblioteche e librerie ma anche nei luoghi del vivere quotidiano e che coinvolge le persone che amano leggere. Promossa dall’assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche AIB, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, MIUR Veneto, l’Associazione Librai Italiani della Confcommercio Veneto e il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrari SIL della Confesercenti Veneto, la manifestazione sta riscuotendo un successo crescente.

Scopo dell’iniziativa è favorire la lettura di gruppo, leggere insieme ovunque e ad alta voce, nei luoghi dove si studia, si lavora, si educa e ci si diverte. Semplicemente, nei luoghi in cui si vive. Due i temi guida suggeriti per il 2019: uno legato alla figura di Giovanni Comisso a cinquant’anni dalla sua scomparsa e agli autori italiani del ‘900; l’altro relativo alla letteratura di divulgazione scientifica, con un’attenzione alle celebrazioni per i 50 anni dalla sbarco sulla luna e i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci.

Per informazioni dettagliate sugli appuntamenti in programma nel Veneto venerdì 27 settembre, provincia per provincia, consultare il sito.