Lavoro, Vicenza: al via corso per assistente odontoiatra

Condividi

Linkedin email

Esac Formazione ha organizzato un corso per ottenere la qualifica professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), valida su tutto il territorio nazionale. Il percorso formativo inizia il 10 ottobre 2019 e consiste in 700 ore totali, suddivise in 300 ore di teoria (di cui 50 ore di esercitazioni pratiche) e 400 ore di tirocinio presso studi odontoiatrici e strutture sanitarie autorizzate. La Direzione scientifica del corso è affidata al dottor Paolo Andriolo, medico odontoiatra specialista in protesi fissa e mobile, kinesiologia, gnatologia e chirurgia.

Per presentare agli interessati tutti i contenuti del corso, le modalità didattiche e di frequenza, nonché le opportunità di impiego in tempi brevi offerte dalla qualifica professionale di ASO, Esac Formazione ha organizzato un Open Day dedicato. L’appuntamento è per tutti alle ore 17.30 del 27 settembre, al Centro Formazione Esac- Confcommercio Vicenza, in via Piazzon, 40 Creazzo (Vicenza). La partecipazione è libera.

In base alla normativa vigente, per svolgere la professione di assistente alla poltrona di studio odontoiatrico (ASO) è necessario frequentare un corso di formazione che deve essere autorizzato da una Regione o da una Provincia autonoma. Il corso proposto da Esac Formazione è approvato dalla Regione del Veneto con il Decreto Regionale n. 711 del 4 giugno 2019. Inoltre, la proposta di Esac Formazione è indicata anche per chi già lavora nel settore e intende qualificare la propria posizione. La Regione del Veneto (DGR 257 del 8 marzo 2019), ha infatti recepito l’Accordo per la formazione e il riconoscimento dei crediti formativi derivanti da esperienza lavorativa e da titoli pregressi, che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento del titolo di Assistente di Studio odontoiatrico.