Smog, tornano le limitazioni al traffico: per la prima volta uguali per tutti

Condividi

Linkedin email

Dal 1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 tornano le limitazioni al traffico in Veneto, nell’ambito delle misure antismog. Per la prima volta, si avrà un’ordinanza condivisa fra le città capoluogo di provincia del Veneto su impulso del “Protocollo Aria”, accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria. Anche le deroghe alle limitazioni saranno uguali per tutti.

Limitazioni

Disposizioni per i mezzi più inquinanti in vigore dall’1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020

LIVELLO VERDE

Divieto di circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle 8.30 alle 18.30, per:

VEICOLI PRIVATI : Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3

VEICOLI COMMERCIALI: Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3

MOTOVEICOLI e CICLOMOTORI a 2 TEMPI non catalizzati, immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE

LIVELLO ARANCIONE

In caso di sforamento per 4 giorni consecutivi della concentrazione di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo d’aria (sulla base della verifica effettuata dall’Arpav il lunedì e il giovedì sui quattro giorni precedenti)

divieto di circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, per:

VEICOLI PRIVATI : Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4

VEICOLI COMMERCIALI: Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3

MOTOVEICOLI e CICLOMOTORI a 2 TEMPI non catalizzati, immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE

LIVELLO ROSSO

Se i giorni consecutivi di sforamento diventano 10 (sulla base della verifica effettuata effettuata dall’Arpav il lunedì e giovedì sui dieci giorni precedenti)

divieto di circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, per:

VEICOLI PRIVATI: Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4

VEICOLI COMMERCIALI: Benzina Euro 0, 1 + Diesel Euro 0, 1, 2, 3

MOTOVEICOLI e CICLOMOTORI a 2 TEMPI non catalizzati, immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE

e divieto di circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30, per:

VEICOLI COMMERCIALI: Diesel Euro 4

fino a cessato allarme comunicato da Arpav.

2. Divieto sosta con motore acceso

Dall’1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020 è vietata la sosta con il motore acceso per tutti i veicoli:

autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri (la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore);

autoveicoli in sosta e veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.

ECCEZIONI (veicoli che possono sempre circolare)

3. Disposizioni antismog per il riscaldamento in vigore dall’1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020

riduzione della temperatura del riscaldamento a 19 gradi con tolleranza di 2°C nelle abitazioni, negli uffici, negli edifici adibiti ad attività ricreative, sportive e commerciali (escluse le case di cura e/o riabilitazione, gli ospedali e le case di riposo);

riduzione della temperatura del riscaldamento a 17 gradi con tolleranza di 2°C negli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili;

in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 2 stelle – LIVELLO VERDE

in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 stelle in caso di raggiungimento del primo livello di criticità– LIVELLO ARANCIONE

in caso di presenza di impianti alternativi, NON si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle in caso di raggiungimento del secondo livello di criticità– LIVELLO ROSSO.

Si ricorda inoltre, che è vietato bruciare ramaglie all’aperto nei centri abitati presenti nel territorio comunale di Vicenza e che nel periodo dal 15 ottobre al 28 febbraio di ogni anno il divieto è esteso a tutto il territorio comunale (Mappe e ordinanza Pgn 94623 del 27/11/2014).

Note informative per i veicoli

La categoria di appartenenza è riportata nella ricevuta della tassa di proprietà (bollo) oppure si può determinare osservando le norme antinquinamento rispettate dal veicolo nella carta di circolazione (libretto). Per i ciclomotori la data di rilascio e la Direttiva Europea antinquinamento rispettata si possono determinare osservando il certificato di idoneità tecnica o di circolazione (libretto).

Deroghe

Non sono soggetti alle limitazioni gli over 70 se proprietari e conducenti di un mezzo con potenza inferiore agli 80 kW (solo con livello di allerta verde o arancione). Non sono soggetti nemmeno i veicoli di proprietari conducenti muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360 euro (sempre limitatamente ai periodi di livello allerta verde arancione). Sono esenti dalle limitazioni anche i veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi delle scuole, limitatamente alla mezz’ora prima e dopo l’orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (con autocertificazione). Rimane caldamente consigliato il car pooling, ovvero il trasporto di almeno tre persone a bordo del mezzo. Anche quest’anno sarà in funzione il bot Telegram realizzato in collaborazione con Arpav per avvisare i cittadini, in tempo reale, del livello di allerta. (t.d.b.)