Mose, Galan su morte Mazzacurati: «Tutti santi dopo, meglio tacere»

L’ex governatore del Veneto Giancarlo Galan ha commentato in maniera molto lapidaria la notizia della morte dell’ex presidente del Consorzio Venezia Nuova Giovanni Mazzacurati, coinvolto nello scandalo Mose, così come lo stesso Galan. Lo riporta Nicola Munaro sul Gazettino di oggi a pagina 3. «Quando muoiono diventano tutti eccezionali e santi, in questo caso io posso solo stare zitto» ha detto Galan.