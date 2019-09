Segreti e curiosità sul Palazzo della Ragione

Condividi

E’ una delle icone maggiormente rappresentative della città. Passeggiando per il centro storico di Padova si può ammirare stagliarsi imponente tra le piazze. E’ il Palazzo della Ragione di Padova, antica sede dei tribunali e degli uffici finanziari cittadini, eretto a partire dal 1218 e nei secoli utilizzato anche per fini commerciali. E’ conosciuto anche come “Salone” ovvero la più grande sala pensile del mondo, 81 metri per 27 con un’altezza di 27 metri, che occupa il piano superiore: fu Giovanni degli Eremitani nel 1306 a dargli la caratteristica copertura a forma di carena di nave rovesciata con la volta lignea. Fa parte del Palazzo Comunale di Padova. Il Salone è arricchito da un ciclo di affreschi a soggetto astrologico, completati tra il 1425 e il 1440, al centro anche di un progetto di restauro avviato dal 2000. Nella sala è conservato un gigantesco cavallo ligneo, copia rinascimentale di quello del monumento al Gattamelata di Donatello, e due sfingi egiziane portate nell’800 dall’esploratore padovano Giovanni Battista Belzoni. Al grande salone si accedeva attraverso quattro scalinate che prendevano il nome dal mercato che si svolgeva ai loro piedi: la Scala degli uccelli al Volto della Corda, dei ferri lavorati, in piazza delle Erbe, la Scala del vino, sempre in piazza delle Erbe, e della frutta nell’omonima piazza. Dopo una visita a Padova Johann Wolfgang Goethe definì il “Salone” una sala talmente grande da riuscirla ad immaginare anche dopo averla vista.

Sulla storia dell’edificio, gli scavi archeologici recenti, hanno rivelato memoria dell’età romana, a riprova che il luogo era stato edificato e abitato in epoche precedenti. Nell’agosto del 1756 un furioso turbine sconvolse il grande edificio distruggendone il tetto e scoperchiandolo. Fu Bartolomeo Ferracina, orologiaio e ingegnere della Serenissima, più noto per la costruzione dell’orologio di Piazza San Marco a Venezia e anche autore della ricostruzione del ponte palladiano di Bassano del Grappa, a provvedere alla riedificazione dell’imponente struttura. Trasferiti i tribunali nel 1797, il Salone fu aperto per grandi riunioni popolari, ricorrenze e feste.

(ph Wikipedia)