Il Bo si apre alla città, tra ricercatori e rapper

I vertici dell’ateneo di Padova hanno reso noto Universa, il palinsesto di eventi con i quali il Bo si aprirà alla città. Si inizia con la notte dei ricercatori, “Venetonight”, in programma venerdì 27 settembre. Dalle 17 alle 23 il programma sarà molto ricco, con laboratori dedicati ai più piccoli, interviste ai ricercatori al caffè Pedrocchi, e, novità di quest’anno, gli exhibit interattivi con i quali il Cortile Antico di Palazzo Bo si trasforma in uno spazio immersivo in cui il pubblico può seguire un percorso espositivo emozionante, fatto di esperienze sensoriali che permettono di toccare con mano importanti temi scientifici.

Sempre il 27 settembre ci sarà la maratona di lettura “Il Veneto che legge”. Il primo ottobre poi ci sarà “The Academy night”, la notte delle matricole, con il rapper Dutch Nazari in un concerto acustico. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Venetonight)