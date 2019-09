“Paesi che vai”: una città veneta ospite di RaiUno

Condividi

Un’altra città veneta sulla Rai. Dopo Treviso a GrandTour infatti, la troupe televisiva del programma di RaiUno “Paesi che vai” è stata oggi a Rovigo per girare le riprese di una puntata.

Rovigo è stata scelta per aprire una puntata di “Paesi che vai…”. La troupe della nota trasmissione di Rai Uno, era in città questa mattina per registrare le immagini che andranno in onda prossimamente sulla prima rete nazionale. Il primo ciak è stato in piazza Vittorio Emanuele II, da dove il conduttore Livio Leonardi, in sella ad una bicicletta ha iniziato a raccontare la storia della nostra città. La troupe si è spostata poi nella magnifica Rotonda, dove ha “girato”, sia all’esterno che all’interno del tempio e in altri luoghi del centro per riprendere varie immagini, anche attraverso l’utilizzo di un drone. Tra gli altri luoghi artistici del territorio ripresi, villa Badoer, villa Morosini, villa Dolfin Marchiori, villa Nani Mocenigo. Il sindaco Edoardo Gaffeo ha accolto la produzione del programma ed il conduttore Leonardi, portando il saluto della città e augurandogli buon lavoro.

(Ph. Comune Rovigo)