Rapina a mano mano armata questa mattina, mercoledì, nella sede di via Vigonovese del Monte dei Paschi, a Padova.

Secondo quanto si apprende, tre banditi hanno fatto irruzione intorno alle 12 e per 40 minuti hanno tenuto in ostaggio i clienti, il tempo necessario per farsi consegnare il denaro dai cassieri. Infine si sono dileguati.

Sul posto le volanti e la mobile di Padova, che hanno preso in carico le indagini.

Articolo in aggiornamento.