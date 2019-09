Salute: ottobre Mese prevenzione dentale, visite gratis

Condividi

Roma, 25 set. (AdnKronos Salute) – Già all’età di 4 anni, due bambini su dieci soffrono di carie, la malattia più diffusa al mondo ma che ora risulta maggiormente sotto controllo e in miglioramento. Rimane però ancora troppo alta la quota di italiani che non fanno almeno una visita di controllo in un anno, né altri trattamenti dal dentista. Per questo l’iniziativa del Mese della prevenzione dentale di Mentadent e Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) – che partirà in ottobre con la sua 39° edizione – ha l’obiettivo di coinvolgere ancora più persone, con nuovi servizi e strumenti, per invitare a occuparsi di più della propria salute orale.

Dopo l’edizione dello scorso anno, che ha coinvolto oltre 10 mila dentisti volontari, con più di un milione di visite odontoiatriche, tutti i dentisti aderenti si mettono a disposizione del pubblico per offrire un controllo completo della salute orale e per informare sulle corrette pratiche di igiene dentale quotidiana, supportati quest’anno anche dalla speciale guida illustrata e adatta anche ai bambini, realizzata con il supporto scientifico di Andi. Consci del fatto che sia fondamentale intercettare i primi campanelli di allarme e adottare misure preventive per salvaguardare la salute orale, Mentadent e Andi puntano a duplicare il numero delle persone raggiunte, ampliando quest’anno le loro attività di comunicazione e di prevenzione attraverso il lancio del primo programma di prevenzione sociale e ‘social’ in ambito dentale.

Il Mese della prevenzione dentale metterà a disposizione una formazione specifica e un supporto digitale a tutti i dentisti che aderiranno all’iniziativa, al fine di diffondere in maniera strutturata i messaggi di prevenzione e di salute orale a tutti i loro pazienti anche tramite i loro canali social. Come ogni anno, sarà possibile richiedere una visita presso uno dei 10.000 dentisti volontari Andi aderenti, chiamando il numero verde 800.800.121 o visitando il sito www.mentadent.it. Inoltre, la prenotazione sarà più facile e digitale, con la possibilità di reperire le informazioni sui dentisti Andi aderenti e prenotare la visita direttamente su Google.

“Quest’anno il dentista è ancora più protagonista della campagna, avendo lui stesso la possibilità di attivarsi con nuovi canali e strumenti per diffondere la cultura della prevenzione dentale e del cavo orale in Italia – commenta Carlo Ghirlanda, presidente nazionale Andi – Puntiamo a rendere il prossimo Mese della prevenzione uno strumento ancora più dinamico con cui attivare in maniera efficace la prevenzione orale dei cittadini e con cui spiegare come sia possibile prevenire patologie che possono essere evitate attraverso una corretta e costante attività di controllo” .

“Il Mese della prevenzione dentale è il primo e più longevo progetto di cui siamo molto orgogliosi. Come Unilever sentiamo forte la responsabilità di contribuire al miglioramento della salute e lo facciamo anche attraverso un brand come Mentadent che ogni giorno raggiunge milioni di persone – spiega Fulvio Guarneri, presidente Unilever Italia – Grazie anche alla competenza e collaborazione dei professionisti di Andi, negli anni abbiamo costruito un solido rapporto di fiducia con le persone e vogliamo continuare a essere percepiti come il brand che aiuta le famiglie a prendersi cura della propria salute orale e a giocare d’anticipo con la prevenzione”.