Eroina e cocaina nelle mutande: arrestato nigeriano

Nel corso della serata, a Schio in Via Vecellio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Igumbor Onuwa Samson, 20enne nato in Nigeria e domiciliato a Schio, nullafacente, incensurato.

Il ragazzo è stato sottoposto a controllo dalla pattuglia operante in quanto ha adottato un atteggiamento sospetto alla vista dei militari ed è stato trovato in possesso di: 45 dosi di “cocaina” per complessivi gr. 5,20; 5 dosi di “eroina” per complessivi gr. 0,96. Tutte le sostanze erano nascoste all’interno dei boxer.

Successivamente i militari hanno perquisito anche l’abitazione dove vive ed hanno trovato 2 dosi di “eroina” per complessivi gr. 0,26, 7 telefoni cellulari, materiale atto al confezionamento e 5.260 euro in contanti. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Vicenza. I materiali sequestrati verranno analizzati per poter risalire alla rete di acquirenti ed altri spacciatori.