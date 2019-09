Sondaggio, nuovo governo: 65% sì al carcere per gli evasori

Condividi

Gli italiani si sono risvegliati negli anni ’90, in piena “Mani pulite”, e hanno applaudito alla proposta del nuovo esecutivo sull’introduzione del carcere per i reati fiscali.

Secondo la rilevazione di Ipsos, divulgata nel corso della trasmissione DiMartedì, di Giovanni Floris, er il 65% del campione la cella per i furbetti “è una buona idea”. Solo il 23% bolla la proposta come “una cattiva idea”, mentre il restante 12% del campione “non sa, non indica”.

Divide, invece, la cosiddetta “tassa sulle merendine“: il 49% degli intervistati la ritiene una buona idea; la tassa viene bocciata al contrario dal 44% degli intervistati, mentre il restante 7% del campione non esprime una preferenza al riguardo.

