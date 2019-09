Droga, alcol e bestemmie: movida selvaggia ad Arzignano

Condividi

Non si tratta solo dei normali schiamazzi dei ragazzini in libera uscita il sabato sera. Quello che denunciano i residenti della zona di piazza Campo Marzio, ad Arzignano, è una situazione di serio degrado, con giovanissimi in preda ai fumi dell’alcol e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che, fino all’alba, imprecano a voce altissima e, talvolta, si rendono protagonisti di atti di vandalismo. Le testimonianze sono numerose, tanto che la questione è arrivata sul tavolo dell’amministrazione comunale, che sta studiando una soluzione al problema, anche con la collaborazione della questura.

Nel mirino c’è il club “Sottoscala“, locale storico della cittadina del vicentino che, aperto fino alle 4, nel weekend diventa meta anche per i festaioli dei comuni limitrofi. Il problema, secondo le testimonianze raccolte, è quello che avviene all’esterno, con gruppi di ragazzi rumorosi e scatenati e, cosa ancor più grave, che si fanno beffe delle forze dell’ordine quando intervengono. “Tutti italianissimi, vicentini, con la loro bella auto sotto il sedere, soldi nel portafoglio ma senza alcuna educazione – spiega un residente della zona, che si chiede – Ha senso tenere aperto un locale fino alle 4 in una zona residenziale?”.

