Minacce ad animalisti, archiviata denuncia a Valdegamberi: «Lo Stato istiga al reato»

Condividi

Linkedin email

«La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione della querela presentata dalla LAV di Roma nei miei confronti per alcune mie posizioni sul lupo espresse tramite Facebook; l’accusa che mi era stata rivolta era di minaccia e istigazione a commettere reato». Lo annuncia in una nota il Consigliere regionale Stefano Valdegamberi (Tzimbar Earde) che aggiunge: «Chi mi conosce sa che è ben lungi da me minacciare chicchessia. Sono pur consapevole che quando le persone sono esasperate da uno Stato che si fa beffe di loro, non applicando le deroghe previste dalle stesse direttive europee che prevedono il contenimento del numero dei grandi carnivori in contesti come quello della Lessinia, possono essere indotti ad azioni di autotutela. In questo caso l’istigazione a commettere un reato è dello Stato stesso, incapace di tutelare chi si vede distruggere la propria attività, per la mancanza di una politica di equilibrio che metta almeno sullo stesso piano la protezione delle attività umane a quelle dei grandi carnivori. Non viene richiesto di eliminare del tutto i lupi, ma di contenerne il numero, soprattutto nei territori dove la loro presenza è eccessiva in rapporto alle attività agricole e pastorali presenti da millenni». Valdegamberi aveva pubblicato la foto di un lupo ucciso scrivendo “Il prossimo sarà uno della LAV”.

«In Lessinia, dicono gli esperti, ci sono almeno tre branchi di lupi, quando, sempre secondo gli stessi esperti, ne dovrebbe esistere al massimo uno. Se non ci fossero gli allevamenti e la pastorizia non avremmo nemmeno questo numero elevato di predatori. Portare il giusto equilibrio – prosegue Valdegamberi – sarebbe compito della politica, oggi sorda e cieca. Una situazione analoga non sarebbe accettata in nessun altro Paese dell’Europa e del mondo. La stessa Svezia, patria degli ambientalisti presi spesso come esempio dagli italiani, pone delle regole molto restrittive sulla proliferazione del lupo. Da noi nulla, solo schiaffi e mortificazioni verso il primo operatore ambientale, l’allevatore».

. (t.d.b.)