Tir fuori controllo: paura in autostrada

Condividi

Linkedin email

Alle 9.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A13, nel territorio di Monselice in direzione Bologna per il rovesciamento di un autoarticolato dopo la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista, rimasto ferito. La squadra dei pompieri accorsa da Padova ha messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale del SUEM 118. Sul posto la polstrada e personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.