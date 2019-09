Autonomia, De Magistris: «Proposta eversiva»

Condividi

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris (in foto) è tornato sul tema dell’autonomia, schierandosi in particolar modo contro il regionalismo differenziato, cioè in poche parole contro la proposta del Veneto, il cui governatore Luca Zaia sta trattando con il neo ministro Francesco Boccia.

«Finora il Conte Due non ha ritirato la proposta sul regionalismo differenziato, è ambiguo e allineato al

Conte Uno e quindi alle posizioni della Lega – ha detto De Magistris -. L’unico modo per contrastare questa operazione eversiva è una grande iniziativa dal basso, che farei partire da Napoli, per dire sì all’autonomia ma no al “paccotto” del regionalismo differenziato, che serve solo a dividere il Paese. Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e candidato alle prossime elezioni in cui M5S e Pd andranno insieme, dice le stesse cose di Zaia. La Lega ora alza di più la posta perché è all’opposizione e non ha esigenza di mediare e il Governo, per evitare di mostrarsi autonomo, continua ad essere la fotocopia dell’originale. Ci troveremo quindi qualche forma di regionalismo differenziato e l’unico modo per contrastare quest’operazione eversiva è mettere in campo una grande iniziativa dal basso. Faremo partire una grande operazione politica per stanare il governo ambiguo su questo tema e allineato alla Lega».

