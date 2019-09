Autonomia, Friuli Venezia Giulia sta con il Veneto: «É un diritto»

Condividi

Sull’autonomia il Friuli Venezia Giulia sta con il Veneto. L’ha fatto chiaramente capire il governatore Massimiliano Fedriga intervenendo oggi a Roma alla Conferenza delle Regioni in occasione dell’audizione del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. «Chiederemo maggiori quote di autonomia e sosteniamo al contempo il diritto di altre Regioni di veder valorizzate le proprie capacità, colmando così, attraverso l’avvicinamento della gestione delle risorse e delle prestazioni al territorio, il deficit tra istituzioni e cittadini».

Un confronto, quello tra lo Stato e le Amministrazioni locali, che secondo il governatore, «deve essere al rialzo, partendo dall’assunto che la devoluzione di competenze non produce incrementi di spesa ma risparmi, come peraltro testimoniato dall’esempio dello stesso Friuli Venezia Giulia sul fronte della sanità pubblica». Il governatore si è, infine, rivolto al ministro Boccia per sollecitarlo a «mantenere vive le relazioni tra lo Stato e le Regioni, fiducioso che la stagione di dialogo avviata dal precedente governo possa confermarsi attraverso importanti riforme in senso federalista».

