Carolyn Smith: «Speravo fosse finita ma il tumore si è risvegliato»

«Speravo nelle parole “E’ finita qua”. E invece si continua». Sono queste le parole di Carolyn Smith, giudice di Ballando con le stelle, nell’ultimo video pubblicato su Instagram dove comunica ai suoi follower l’esito dei suoi ultimi esami medici.

«Ci sono due notizie, una buona e una meno buona. Quella buona: non ci sono cellule tumorali in giro per il corpo. Quella meno buona: il tumore non è andato via e si è risvegliato un po’. Sarà per un’altra volta. Io continuerò a combattere in modo positivo e con un sorriso», ha concluso.